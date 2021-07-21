Всероссийский турнир по триатлону пройдет в Перми

Финал Кубка России по триатлону впервые пройдет в Перми 25 июля. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на официальный сайт правительства Пермского края.

«Для региональной федерации принимать столь статусные соревнования — большая ответственность и знак большого доверия. Приятно, что приедут действительно сильнейшие триатлеты», — заявила президент региональной Федерации триатлона Наталья Шкурко.

В соревновании примут участие более 300 спортсменов из 11 регионов страны. Власти города заявили, что во время соревнований будут соблюдаться все меры против коронавируса. Все спортсмены будут обязаны сдать ПЦР-тест или предоставить сертификат о вакцинации.