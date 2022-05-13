Всероссийские соревнования по пауэрлифтингу стартовали в ЯНАО

В городе Муравленко Ямало-Ненецкого автономного округа начался Всероссийский турнир по пауэрлифтингу на призы губернатора региона. Об этом написало издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на главу города Елену Молдован.

В соревнованиях 106 спортсменов из разных регионов России поборются за 55 комплектов медалей. От Муравленко примут участие 26 человек. Организатором турнира выступил президент Федерации пауэрлифтинга России Игорь Бутусов.

В последний день соревнований зрители смогут увидеть шоу-программу «Силовой экстрим–2022».