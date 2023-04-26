26 апреля 2023, 16:53
Всероссийские соревнования по пауэрлифтингу проведут на Ямале
В ЯНАО в третий раз пройдут всероссийские соревнования по пауэрлифтингу. Спортсмены встретятся в городе Муравленко 29 и 30 апреля. Об этом написало ИА «Север-Пресс» со ссылкой на Telegram-канал «Муравленковский день».
Победителей определят по 50 весовым категориям среди мужчин, женщин, юниоров, юниорок, юношей и девушек. Всего в соревнованиях будут участвовать более 120 спортсменов.
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Призеры получат награды от губернатора региона.
Спортсмены
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