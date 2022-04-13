Всероссийские соревнования по пауэрлифтингу пройдут в Муравленко

Всероссийские соревнования по пауэрлифтингу состоятся в Муравленко (ЯНАО) с 11 по 15 мая. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

В соревнованиях определят победителей среди мужчин, женщин, а также среди юниоров. Предполагается, что участие в состязании примут около 100 спортсменов.

«В предстоящем турнире впервые введем две новые женские весовые категории: до 69 и 76 килограммов. Сделано это для того, чтобы всероссийские весовые категории привести в соответствие с международными стандартами», — рассказал главный судья соревнований Мухарбек Хосроев.