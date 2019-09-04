Всероссийские соревнования по маунтинбайку прошли в Подмосковье

В Истре прошли всероссийские соревнования по маунтинбайку. Турнир любительский, но зато очень масштабный. На старте встретились около ста человек. Некоторым участникам пришлось везти своего «железного коня» через всю страну.

Павел Прядинин — велосипедист из Перми. Рассказывает — едва научившись ходить, сразу потянулся к велосипеду, а в четыре года уже уверенно ездил на двух колесах. С тех пор с велосипедом не расстается ни на секунду. С ним и преодолел полторы тысячи километров от Урала до Подмосковья.

Источник фото: телеканал «360»

«Убрал велосипед в чехол, погрузил в багажное отделение и приехал за день до начала гонок. По своему опыту знаю, что после такого переезда, хоть ехать и 20 часов, все равно тяжело сразу с поезда приезжать и участвовать в таких соревнованиях», — говорит Павел.

Источник фото: телеканал «360»

Тяжело — это еще мягко сказано. Маунтинбайк считается один из самых сложных и экстремальных видов спорта. Здесь главное не только быстро крутить педали, но и обладать недюжей выносливостью, ведь трасса — горная.

Источник фото: телеканал «360»

Крутые спуски, затяжные подъемы и препятствия: доски, бревна и камни. Спортсменам нужно было осилить 68 километров. С погодой повезло, трасса была сухая. Вдвойне сложнее, когда под колесами грязь.

Источник фото: телеканал «360»

«Это очень зрелищно, когда спортсмен весь полностью бывает в грязи. Условия серьезные, сегодня этого мы не будем ждать, мы ждем высокие скорости», — сказала главный судья соревнований Ирина Артамонова.

Источник фото: телеканал «360»

Высокие скорости демонстрировали любители велоспорта со всей страны — от Калининграда до Камчатки. Всего около ста участников, возрастных ограничений нет. Здесь и двадцатилетние юноши, и мужчины за 50.

Источник фото: телеканал «360»

«Проехать может любой, но ноги должны быть готовы. Просто прийти и заявить — я хочу проехать — хотя мы таких людей тоже ждем. Можно проехать не всю дистанцию, можно проехать один или 2 круга, кто сколько может», — рассказал организатор соревнований Сергей Горемыкин.

Источник фото: телеканал «360»

Велосипедист из Перми смог — преодолел всю дистанцию. Силы на исходе, однако все было не зря — рекордный результат и первое место!

Источник фото: телеканал «360»

Источник фото: телеканал «360»

Павел даже на пьедестал почета поднялся с велосипедом.

Источник фото: телеканал «360»

В этот раз Кубок России уехал в Пермь. Организаторы соревнований обещают — в следующем году турнир также проведут в Истре. Призывают велосипедистов начинать готовиться. Трассы будут сложнее, а конкуренция жестче.