  • Всероссийские соревнования по маунтинбайку прошли в Подмосковье

    04 сентября 2019, 23:10

    Анастасия Максимовских, Татьяна Петрова

    В Истре прошли всероссийские соревнования по маунтинбайку. Турнир любительский, но зато очень масштабный. На старте встретились около ста человек. Некоторым участникам пришлось везти своего «железного коня» через всю страну.
    Всероссийские соревнования по маунтинбайку прошли в Подмосковье

    Павел Прядинин — велосипедист из Перми. Рассказывает — едва научившись ходить, сразу потянулся к велосипеду, а в четыре года уже уверенно ездил на двух колесах. С тех пор с велосипедом не расстается ни на секунду. С ним и преодолел полторы тысячи километров от Урала до Подмосковья.

    Всероссийские соревнования по маунтинбайку прошли в Подмосковье | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    «Убрал велосипед в чехол, погрузил в багажное отделение и приехал за день до начала гонок. По своему опыту знаю, что после такого переезда, хоть ехать и 20 часов, все равно тяжело сразу с поезда приезжать и участвовать в таких соревнованиях», — говорит Павел.

    Всероссийские соревнования по маунтинбайку прошли в Подмосковье | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Тяжело — это еще мягко сказано. Маунтинбайк считается один из самых сложных и экстремальных видов спорта. Здесь главное не только быстро крутить педали, но и обладать недюжей выносливостью, ведь трасса — горная.

    Всероссийские соревнования по маунтинбайку прошли в Подмосковье | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    Крутые спуски, затяжные подъемы и препятствия: доски, бревна и камни. Спортсменам нужно было осилить 68 километров. С погодой повезло, трасса была сухая. Вдвойне сложнее, когда под колесами грязь.

    Всероссийские соревнования по маунтинбайку прошли в Подмосковье | Изображение 4
    Источник фото: телеканал «360»

    «Это очень зрелищно, когда спортсмен весь полностью бывает в грязи. Условия серьезные, сегодня этого мы не будем ждать, мы ждем высокие скорости», — сказала главный судья соревнований Ирина Артамонова.

    Всероссийские соревнования по маунтинбайку прошли в Подмосковье | Изображение 5
    Источник фото: телеканал «360»

    Высокие скорости демонстрировали любители велоспорта со всей страны — от Калининграда до Камчатки. Всего около ста участников, возрастных ограничений нет. Здесь и двадцатилетние юноши, и мужчины за 50.

    Всероссийские соревнования по маунтинбайку прошли в Подмосковье | Изображение 6
    Источник фото: телеканал «360»

    «Проехать может любой, но ноги должны быть готовы. Просто прийти и заявить — я хочу проехать — хотя мы таких людей тоже ждем. Можно проехать не всю дистанцию, можно проехать один или 2 круга, кто сколько может», — рассказал организатор соревнований Сергей Горемыкин.

    Всероссийские соревнования по маунтинбайку прошли в Подмосковье | Изображение 7
    Источник фото: телеканал «360»

    Велосипедист из Перми смог — преодолел всю дистанцию. Силы на исходе, однако все было не зря — рекордный результат и первое место!

    Всероссийские соревнования по маунтинбайку прошли в Подмосковье | Изображение 8
    Источник фото: телеканал «360»
    Всероссийские соревнования по маунтинбайку прошли в Подмосковье | Изображение 9
    Источник фото: телеканал «360»

    Павел даже на пьедестал почета поднялся с велосипедом.

    Всероссийские соревнования по маунтинбайку прошли в Подмосковье | Изображение 10
    Источник фото: телеканал «360»

    В этот раз Кубок России уехал в Пермь. Организаторы соревнований обещают — в следующем году турнир также проведут в Истре. Призывают велосипедистов начинать готовиться. Трассы будут сложнее, а конкуренция жестче.