Спорт 21 марта 2024, 18:29 Всероссийские соревнования по чир спорту стартуют в Нижнем Новгороде 21 марта

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Всероссийский турнир по чир спорту «Кубок Горького» проведут в Нижнем Новгороде. Соревнования продлятся с 21 по 24 марта. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Участниками состязаний станут 129 клубов из 31 региона РФ. Продемонстрируют свои возможности 4,5 тысячи спортсменов. Результаты будут оценивать 46 судей.

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На турнире разыграют более 150 комплектов кубков. Кроме того, призеры и победители получат ценные подарки.