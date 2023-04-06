Спорт 06 апреля 2023, 00:44 Всероссийские Арктические игры завершились в ЯНАО

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Соревновательная программа II Всероссийских Арктических игр подошла к концу в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщил «Ямал-Медиа».

Больше всего медалей удалось получить представителям Красноярского края. Они заработали 56 наград. Спортсмены из Ямала заняли второе место, забрав 54 медали. Бронзу забрали карельские спортсмены, получив 25 наград.

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«Для нас большая честь во второй раз провести Всероссийские Арктические игры на Ямале — настоящий спортивный праздник для участников и всех любителей спорта», — рассказал директор департамента по физической культуре и спорту ЯНАО Андрей Масанов.