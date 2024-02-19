Спорт 19 февраля 2024, 13:05 Всероссийская зимняя спартакиада завершилась на Южном Урале

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Всероссийская спартакиада по зимним видам спорта, проходившая с 9 по 18 февраля, подошла к концу. Соревнования проводили в Челябинской, Свердловской и Тюменской областях, а также в Краснодарском и Красноярском краях, написал ОТР.

На последнем матче в Челябинске определился победитель женского хоккейного турнира. Сборная Красноярского края одержала победу со счетом 2:1 над сборной Республики Башкортостан.

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Всего в соревнованиях приняли участие более двух с половиной тысяч спортсменов.