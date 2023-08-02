02 августа 2023, 19:19
Всероссийская парусная регата «Кубок Алексеева» пройдет в Нижегородской области
Всероссийская парусная регата «Кубок Р. Е. Алексеева» пройдет на Горьковском водохранилище. Такой информацией поделились президент оргкомитета гонки Алексей Кириллов, руководитель школы «Парус» НГТУ им. Р. Е. Алексеева Сергей Хрунков и президент Федерации парусного спорта Нижегородской области Александр Бобылев. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород».
Мероприятие пройдет с 5 по 12 августа, оно состоится в 44-й раз. В Нижегородской области его проводят с 1979 года. В текущем году соревнования приурочены к 125-летию НГТУ им. Р. Е. Алексеева.
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«Ее организатор не только Федерация парусного спорта Нижегородской области, но и нижегородский политех», — рассказал Хрунков.
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