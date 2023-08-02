Спорт 02 августа 2023, 19:19 Всероссийская парусная регата «Кубок Алексеева» пройдет в Нижегородской области

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Всероссийская парусная регата «Кубок Р. Е. Алексеева» пройдет на Горьковском водохранилище. Такой информацией поделились президент оргкомитета гонки Алексей Кириллов, руководитель школы «Парус» НГТУ им. Р. Е. Алексеева Сергей Хрунков и президент Федерации парусного спорта Нижегородской области Александр Бобылев. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород».

Мероприятие пройдет с 5 по 12 августа, оно состоится в 44-й раз. В Нижегородской области его проводят с 1979 года. В текущем году соревнования приурочены к 125-летию НГТУ им. Р. Е. Алексеева.

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«Ее организатор не только Федерация парусного спорта Нижегородской области, но и нижегородский политех», — рассказал Хрунков.