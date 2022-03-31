Всероссийская акция «10 тысяч шагов к жизни» пройдет 3 апреля

Россиян пригласили присоединиться к всероссийской акции по ходьбе «10 тысяч шагов к жизни». Центральной площадкой марафона станет ВДНХ в Москве, параллельно маршруты в 10 тысяч шагов пройдут жители многих регионов страны.

Акция «10 тысяч шагов к жизни» приурочена ко Всемирному дню здоровья. Ее девиз в этом году звучит так: «Здоровье планеты — наше здоровье!» Основной задачей акции является приобщение людей к здоровому образу жизни и двигательной активности.

«По оценкам ряда экспертов, более миллиона смертей в год в мире связаны с недостаточной физической активностью. Оценки Всемирной организации здравоохранения еще серьезнее — до 5 миллионов смертей ежегодно можно было бы избежать, если бы люди были глобально физически более активны», — отметил замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай.

Откроет всероссийскую акцию «10 000 шагов к жизни» на ВДНХ президент Лиги здоровья нации, академик Лео Бокерия. Также в оздоровительной ходьбе примут участие заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай, зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Юрий Архаров, российский легкоатлет, олимпийский чемпион Юрий Борзаковский, трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Московской городской думы Мария Киселева, четырехкратная призерка Олимпийских игр по спортивной гимнастике Мария Пасека и другие.

«В прошлом году мы начали реализацию проекта „Каждому муниципалитету — маршрут здоровья“. В этом году проект продолжается. И множество муниципалитетов готовы к нему присоединиться, поскольку для подавляющего большинства жителей Российской Федерации самым доступным, самым безопасным, самым физиологичным и самым эффективным способом повышения физической активности является ходьба. А создание маршрутов — с одной стороны не требует больших капитальных вложений, с другой стороны — создает возможности для людей. Мы это не раз наблюдали. Сделай велосипедную дорожку — появятся велосипедисты, сделай площадку для роллеров — появятся роллеры, сделай маршрут — появятся ходоки», — сказал организатор акции, президент Лиги здоровья нации, главный внештатный специалист Минздрава России, академик РАН Лео Бокерия.

В Москве акция будет проходить на территории ВДНХ, Ботанического сада и Останкинского парка. Сбор участников — с 10:30 у главного входа ВДНХ (Северная петля). Перед началом акции специалисты измерят пульс и давление ее участникам, а волонтеры и инструкторы Лиги здоровья нации проведут инструктаж. С 11:00 до 11:30 состоится массовая зарядка с известными спортсменами, а в 12:00 стартует оздоровительная ходьба.