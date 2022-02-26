Всемирный боксерский совет отказался признавать поединки в России

Всемирный боксерский совет (WBC) объявил, что не станет признавать или утверждать поединки в России. Решение принято из-за ситуации вокруг Украины.

За меру совет проголосовал «в соответствии с нашей историей и совестью», отмечено в опубликованном на сайте WBC заявлении.

«Санкции будут действовать до тех пор, пока конфликт (на Украине — прим. ред.) не разрешится приемлемым образом», — сказано в документе.

WBC уточнил, что ведет открытые переговоры с другими организациями и всеми представителями боксерской индустрии, чтобы «добиться мира».

UEFA перенес финал Лиги чемпионов из России во Францию. Вместо Санкт-Петербурга матч примет парижский стадион «Стад де Франс».

Из-за ситуации на Украине отменили и российский этап гонок «Формула-1», назвав проведение Гран-при России «в нынешних условиях» невозможным.