Всемирный боксерский совет отказался признавать поединки в России
Всемирный боксерский совет (WBC) объявил, что не станет признавать или утверждать поединки в России. Решение принято из-за ситуации вокруг Украины.
За меру совет проголосовал «в соответствии с нашей историей и совестью», отмечено в опубликованном на сайте WBC заявлении.
«Санкции будут действовать до тех пор, пока конфликт (на Украине — прим. ред.) не разрешится приемлемым образом», — сказано в документе.
WBC уточнил, что ведет открытые переговоры с другими организациями и всеми представителями боксерской индустрии, чтобы «добиться мира».
UEFA перенес финал Лиги чемпионов из России во Францию. Вместо Санкт-Петербурга матч примет парижский стадион «Стад де Франс».
Из-за ситуации на Украине отменили и российский этап гонок «Формула-1», назвав проведение Гран-при России «в нынешних условиях» невозможным.