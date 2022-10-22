Всемирное антидопинговое агентство призвало раскрыть детали дела Валиевой | 360°

Спорт 22 октября 2022, 12:01 Всемирное антидопинговое агентство призвало раскрыть детали дела Валиевой WADA обратилось к РУСАДА по поводу дела фигуристки Валиевой РИА "Новости"

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) собирается призвать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сделать публичной информацию по делу российской фигуристки Камилы Валиевой, обвиняемой в употреблении допинга. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Так как это дело уже стало публичным, WADA призовет РУСАДА сделать уместное обнародование с учетом обстоятельств этого дела», — заявили в пресс-службе WADA.

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При этом в агентстве подтвердили, что РУСАДА не обязано публиковать детали антидопингового дела до его завершения — в соответствии с положениями всемирного антидопингового кодекса. Не требуется обязательное раскрытие информации на любой его стадии и когда дело касается защищенного лица.

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В сентябре РУСАДА объявило о завершении расследования по делу фигуристки Камилы Валиевой о допинге. В опубликованном решении говорится, что запрещенный препарат триметазидин мог попасть в организм спортсменки через побочный загрязненный продукт. Об этом свидетельствуют низкая доля вещества и чистые анализы, которые фигуристка сдавала после начала скандала.