Спорт 10 января 2024, 21:55 Всемирная федерация керлинга продлила отстранение российских сборных WCF продлила отстранение сборных России до конца сезона-2023/24 РИА «Новости»

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Всемирная федерация керлинга (WCF) увеличила срок отстранения российских и белорусских спортсменов от международных стартов до конца сезона-2023/24. Информацию об этом опубликовали на сайте организации.

Такие меры приняли из-за опасения, что участие россиян и белорусов в спортивных состязаниях «может нанести ущерб целостности соревнований из-за конфликта на Украине». В организации объяснили, что совет будет наблюдать за отношением ассоциаций-членов и спортсменов к политическим событиям, поэтому может поменять решение в случае необходимости.

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Впервые WCF отстранила российские сборные и Федерацию керлинга России от состязаний в начале марта 2022 года. Ограничения ввели из-за событий на Украине.

Ранее стало известно, что спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит апелляцию Олимпийского комитета РФ (ОКР) на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о приостановке членства в организации 26 января. Еще осенью МОК отстранил ОКР в связи с включением в состав олимпийских советов ЛНР и ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей.