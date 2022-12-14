Спорт 14 декабря 2022, 12:33 Всемирная боксерская ассоциация восстановила спортсменов из России и Белоруссии WBA восстановила рейтинги спортсменов из России и Белоруссии

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Российских и белорусских спортсменов восстановили в рейтингах Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Об этом сообщил официальный сайт спортивной организации.

Представители WBA отметили, что спортсмены из России и Белоруссии не являются солдатами, а также не имеют отношения к правительству страны. В связи с этим они не причастны к конфликту, который происходит на Украине.

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«Однако было решено, что любой боксер, который высказывается в поддержку специальной военной операции или участвует в ней, будет удален», — сказано в заявлении.

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Всемирная боксерская организация в марте этого года выступила с заявлением, в котором исключила российских и белорусских спортсменов из рейтинга. При этом она разрешила действующим чемпионам мира или регионов сохранить свой статус.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отказалось комментировать нюансы подготовки к слушаниям по делу российской фигуристки Камилы Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Допинг-проба Валиевой, взятая до Олимпиады, дала положительный ответ на запрещенное вещество триметазидин. Об этом стало известно в ходе олимпийского турнира, на котором спортсменка одержала победу в командном турнире.