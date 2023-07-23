Спорт 23 июля 2023, 12:00 «Всем спорт». Москвичи собрались на ежегодный фитнес-фестиваль в Екатерининском парке РИА «Новости»

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Профессионалы и любители, взрослые и дети собрались в Екатерининском парке Москвы для участия в ежегодном фитнес-фестивале. Каждый смог найти для себя занятие по душе, начиная от силовых тренировок, заканчивая занятиями по йоге и цигун. Принять участие в фестивале мог любой желающий. С каждым из них работали профессиональные тренеры из сети фитнес-клубов «С.С.С.Р.»

Фестивалем и бесплатными тренировками спортивная сеть отметила свое десятилетие.

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«Мы специально сделали очень широкое мероприятие, потому что позиционируем себя как сеть семейных фитнес-клубов. Поэтому здесь и для мам, и для пап, и для детей все найдется», — рассказала организатор фестиваля Юлия Денежкина.

Территорию парка разделили на четыре спортивные зоны в зависимости от вида тренировок. С каждым участником инструкторы работали индивидуально и рассказывали о пользе того или иного вида спорта.

Специалист по хатха-йоге Анна Садриева рассказала, что во время практики идет проработка всех групп мышц.

«Человек чувствует себя очень отдохнувшим и энергичным», — добавила она.

В зоне единоборств тренеры ставили удар всем желающим. Даже тем, кто никогда в жизни не выходил на ринг, а боксерские перчатки вживую увидел впервые в жизни. Научиться можно всему, главное, чтобы было желание.

Завершить интенсивную тренировку участники фитнес-фестиваля могли в спа под руками опытных массажистов.

Выплеснуть накопившуюся энергию гости парка также могли под любимые треки в исполнении кавер-групп, которые вышли на главную сцену.

Завершился праздник вручением главного приза — нового электросамоката. На нем уехал девятилетний москвич, который профессионально занимается плаванием.

Организаторы пообещали, что это не последний фитнес-фестиваль. Значит, жители и гости столицы еще смогут присоединиться к тренировкам на свежем воздухе.