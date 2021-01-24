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    24 января 2021, 18:31

    «Всех разбудил, а сам спать лег»: Нурмагомедов пошутил после нокаута Макгрегора

    Андрей Иванов

    Хабиб Нурмагомедов запостил в сториз в Instagram скриншот телетрансляции с лежащим после сокрушительного удара Дастина Порье Конором Макгрегором. Он подписал его: «Утром всех разбудил, а сам спать лег».
    «Всех разбудил, а сам спать лег»: Нурмагомедов пошутил после нокаута Макгрегора | Изображение 1
    Источник фото: Instagram

    Так российский спортсмен пошутил над ирландцем, которого Порье отправил в нокаут во втором раунде боя в рамках турнира UFC 257. Соревнования прошли накануне на «Бойцовском острове» около Абу-Даби.

    Чтобы покинуть арену, Макгрегору понадобился костыль. Ирландский боец заявил, что продолжит карьеру, но сейчас он хочет побыть с семьей и разобраться со своими ошибками, которые допустил во время этого боя.

    Российский боец MMA и блогер Артем Тарасов объяснил поражение спортсмена из Ирландии его неумением терпеть и бороться с самим собой. Он добавил, что Макгрегор даже не стал сопротивляться Порье. По словам Тарасова, американец Порье победил вполне заслуженно.