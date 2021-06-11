Теннисистка Елена Веснина оценила шансы Анастасии Павлюченковой победить в финале Открытого чемпионата Франции. Спортсменку процитировало ИА НСН.

По словам Весниной, Павлюченкова заслужила выход в финал «Большого шлема», поскольку на протяжении очень долгого времени она входила в топ-20. Однако у нее случались спады и она выпадала из игры.

«Но я всегда видела в Павлюченковой большой потенциал в одиночном разряде. <…> Выиграет ли она в финале? Все зависит от того, сможет ли она заставить играть соперницу в именно свой теннис», — объяснила спортсменка.