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    11 июня 2021, 15:18

    «Всегда видела в ней большой потенциал». Веснина — о шансах Павлюченковой победить в финале «Ролан Гаррос»

    Артур Блянихов

    Теннисистка Елена Веснина оценила шансы Анастасии Павлюченковой победить в финале Открытого чемпионата Франции. Спортсменку процитировало ИА НСН.

    По словам Весниной, Павлюченкова заслужила выход в финал «Большого шлема», поскольку на протяжении очень долгого времени она входила в топ-20. Однако у нее случались спады и она выпадала из игры.

    «Но я всегда видела в Павлюченковой большой потенциал в одиночном разряде. <…> Выиграет ли она в финале? Все зависит от того, сможет ли она заставить играть соперницу в именно свой теннис», — объяснила спортсменка.