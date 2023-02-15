Эксклюзив 15 февраля 2023, 20:52 «Всегда спрашивал про Сашу». Тренер Плющев рассказал о жизнерадостном характере отца Овечкина Российский хоккейный тренер Плющев рассказал, что запомнил отца Овечкина по улыбке Хоккейный клуб «Динамо»

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Отец нападающего клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Михаил был очень жизнерадостным человеком, от которого никогда не исходило никакого негатива. Воспоминаниями о нем поделился с «360» хоккейный тренер Владимир Плющев.

Он пояснил, что познакомился с Михаилом Овечкиным в школе «Динамо», куда ходили их сыновья, и после они продолжили общение.

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«Когда я возглавил сборную, он меня всегда спрашивал про Сашу. Я ему всегда отвечал, что у парня большое будущее», — поделился Плющев.

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Тренер подчеркнул, что сообщение о смерти Михаила Овечкина его сильно расстроило. По его словам, 71 год совсем не тот возраст, когда можно уходить. Но в памяти он останется улыбающимся и жизнерадостным человеком.

«Я его знал с улыбкой, видел с улыбкой и буду всегда помнить с улыбкой и седой головой. Правда, у меня тоже не черные волосы», — добавил Плющев.

Он добавил, что также хорошо знал супругу Михаила. Это была крепкая и очень дружная семья приятных людей.

«Я приношу Саше искренние соболезнования, его супруге и жене Михаила. Все это печально», — подытожил тренер.

Хоккеист Александр Овечкин сообщил, что его отец скончался. Он попросил с пониманием отнестись к тому, что никаких комментариев семья давать не намерена.

Днем ранее спортсмен прилетел в Москву. По официальным данным, визит был связан с семейными обстоятельствами. По информации источников СМИ — с серьезной болезнью отца хоккеиста.