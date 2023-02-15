15 февраля 2023, 20:52
«Всегда спрашивал про Сашу». Тренер Плющев рассказал о жизнерадостном характере отца Овечкина
Российский хоккейный тренер Плющев рассказал, что запомнил отца Овечкина по улыбке
Отец нападающего клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Михаил был очень жизнерадостным человеком, от которого никогда не исходило никакого негатива. Воспоминаниями о нем поделился с «360» хоккейный тренер Владимир Плющев.
Он пояснил, что познакомился с Михаилом Овечкиным в школе «Динамо», куда ходили их сыновья, и после они продолжили общение.
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«Когда я возглавил сборную, он меня всегда спрашивал про Сашу. Я ему всегда отвечал, что у парня большое будущее», — поделился Плющев.
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Тренер подчеркнул, что сообщение о смерти Михаила Овечкина его сильно расстроило. По его словам, 71 год совсем не тот возраст, когда можно уходить. Но в памяти он останется улыбающимся и жизнерадостным человеком.
«Я его знал с улыбкой, видел с улыбкой и буду всегда помнить с улыбкой и седой головой. Правда, у меня тоже не черные волосы», — добавил Плющев.
Он добавил, что также хорошо знал супругу Михаила. Это была крепкая и очень дружная семья приятных людей.
«Я приношу Саше искренние соболезнования, его супруге и жене Михаила. Все это печально», — подытожил тренер.
Хоккеист Александр Овечкин сообщил, что его отец скончался. Он попросил с пониманием отнестись к тому, что никаких комментариев семья давать не намерена.
Днем ранее спортсмен прилетел в Москву. По официальным данным, визит был связан с семейными обстоятельствами. По информации источников СМИ — с серьезной болезнью отца хоккеиста.
Александр Овечкин
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