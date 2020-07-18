Екатерина Александровская всегда шла к своей цели, для нее был важен результат. Об этом рассказала «360» фигуристка, двукратная Олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар.

Она отметила, что была знакома со спортсменкой уже давно. Несколько лет назад они в одно время тренировались на одном катке, но в разных группах — каждый у своего тренера.

Я соболезную семье, это такое шоковое событие. Хорошая девочка, спокойная, ответственная спортсменка. Всегда шла к своей цели, результат ей был важен. Хорошая девчонка была Татьяна Волосожар.

Волосожар подчеркнула, что ни разу не слышала про Екатерину ничего плохого. Она знала, что у нее возникли проблемы со здоровьем, из-за которых пришлось приостановить карьеру и вернуться в Россию, но пояснила, что не в курсе всех подробностей. Для Волосожар известие о суициде Екатерины стало шоком.

Тело фигуристки Екатерины Александровской нашли утром 18 июля под окнами ее дома на улице 1905 года в Москве. В самой квартире обнаружили предсмертную записку спортсменки с одним словом — «Люблю».

После случившегося мама девушки попала в психиатрическую больницу. Ей понадобилась экстренная помощь специалистов, чтобы справиться с нахлынувшими эмоциями и шоком.