Спорт 30 ноября 2022, 21:55 «Всегда приятно, когда ты обходишь Великого». Овечкин поделился эмоциями после своего рекорда по голам на выезде в НХЛ

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Бомбардир «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал сообщение о том, что он стал лучшим снайпером в истории НХЛ (Национальная хоккейная лига) по числу заброшенных шайб на выезде. Хоккеиста процитировал RT.

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Овечкин забросил две шайбы в ворота команды «Ванкувер Кэнакс». Они стали для нападающего 402-м и 403-м голом в гостевых играх в НХЛ. Таким образом форвард обошел прежнего рекордсмена Уэйна Гретцки, у которого в активе 402 шайбы.