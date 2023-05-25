Спорт 25 мая 2023, 17:49 Всегда говорила, что невиновна. Дело теннисистки Сизиковой закрыли в Париже Прокуратура Парижа закрыла дело против теннисистки Сизиковой Соцсети

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Прокуратура Парижа прекратила уголовное дело против российской теннисистки Яны Сизиковой. Ее обвиняли в спортивной коррупции. О прекращении уголовного производства ТАСС сообщил адвокат Фредерик Бело.

«По решению прокурора были сняты все обвинения. Яна Сизикова, которая всегда заявляла о своей невиновности, теперь свободна от всех обвинений», — подчеркнул юрист.

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Он напомнил, что Сизикову задержали и поместили под домашний арест во время турнира Ролан Гаррос в 2021 году, ошибочно обвинив в спортивной коррупции за действия, якобы совершенные во время турнира 2020 года.

Следствие шло 2,5 года. По итогам прокуратура Парижа окончательно объявила о закрытии дела, посчитав что события, вменяемые россиянке, не могут быть установлены, заключил Бело.

Подозрения в адрес Сизиковой были связаны с якобы «умышленным проигрышем» в матче в парном разряде на Открытом чемпионате Франции 2020 года. Тогда против пары россиянки и американки Мэдисон Бренгл играли румынские теннисистки Кристина-Андрея Миту и Патричия-Мария Циг. Они победили со счетом 7:6, 6:4.