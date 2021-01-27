«Если будет себя проявлять и выполнять указания тренера, то все получится, он схватывает на лету, и все есть для того, чтобы хорошо вписаться в коллектив, — все зависит от него, — подчеркнул собеседник издания.

Он напомнил, что в «Сочи» Кокорин стал лидером, а в стане «красно-белых» он не смог себя найти. У него были травмы и не получалось забить. По словам Деменко, в итальянском клубе футболист сможет себя проявить, поскольку у него есть потенциал.

«„Фиорентина“ не просто так его взяла», — заметил он.