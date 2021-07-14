Исполняющий обязанности наставника столичных армейцев Алексей Березуцкий прокомментировал ситуацию с контрактом хавбека Алана Дзагоева. Специалиста процитировал RT.

Березуцкий рассказал, что Дзагоев ведет переговоры с руководством ЦСКА. По его словам, задача сторон состоит в том, чтобы договориться.

«Насколько я знаю, все должно быть нормально. Но все зависит от игрока и руководства», — добавил тренер.

В минувшем сезоне РПЛ Дзагоев отыграл 15 матчей и записал в свой актив два гола.