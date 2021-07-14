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    14 июля 2021, 20:57

    «Все зависит от игрока и руководства». Березуцкий — о контракте Дзагоева с ЦСКА

    Артур Блянихов

    Исполняющий обязанности наставника столичных армейцев Алексей Березуцкий прокомментировал ситуацию с контрактом хавбека Алана Дзагоева. Специалиста процитировал RT.

    Березуцкий рассказал, что Дзагоев ведет переговоры с руководством ЦСКА. По его словам, задача сторон состоит в том, чтобы договориться.

    «Насколько я знаю, все должно быть нормально. Но все зависит от игрока и руководства», — добавил тренер.

    В минувшем сезоне РПЛ Дзагоев отыграл 15 матчей и записал в свой актив два гола.