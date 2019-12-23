По данным информагентства, летом следующего года истекают контракты ряда игроков и тренеров «Зенита». Речь идет об Артеме Дзюбе, Александре Кокорине, Олеге Шатове, Роберте Маке, Далере Кузяеве, Юрии Жиркове, Игоре Смольникове, Браниславе Ивановиче, а также о наставнике «сине-бело-голубых» Сергее Семаке.

Медведев опроверг сообщение СМИ о достигнутых договоренностях. По его словам, ни с игроками, ни с тренерами не было никаких продлений.

«Когда писать не о чем — пишут о том, чего нет. <…> Все впереди», — цитирует гендиректора клуба ИА Nation News.