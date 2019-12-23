«Все впереди». Гендиректор «Зенита» — о продлении контрактов с тренерами и игроками
Гендиректор «Зенита» Александр Медведев обсудил с РИА «Новостями» слухи о том, что петербургский клуб продлил контракты с действующими игроками и тренерами.
По данным информагентства, летом следующего года истекают контракты ряда игроков и тренеров «Зенита». Речь идет об Артеме Дзюбе, Александре Кокорине, Олеге Шатове, Роберте Маке, Далере Кузяеве, Юрии Жиркове, Игоре Смольникове, Браниславе Ивановиче, а также о наставнике «сине-бело-голубых» Сергее Семаке.
Медведев опроверг сообщение СМИ о достигнутых договоренностях. По его словам, ни с игроками, ни с тренерами не было никаких продлений.
«Когда писать не о чем — пишут о том, чего нет. <…> Все впереди», — цитирует гендиректора клуба ИА Nation News.