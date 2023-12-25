Эксклюзив 25 декабря 2023, 12:51 «Все в порядке». Хоккеист Чумаченко рассказал о самочувствии после новостей о падении Хоккеист Чумаченко не подтвердил информацию о своих травмах после падения piqsels

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Бывший игрок столичных хоккейных клубов «Динамо» и «Спартак» Дмитрий Чумаченко рассказал «360 о своем самочувствии после новостей о том, что он упал на осколки от бутылки. Спортсмен отметил, что чувствует себя хорошо.

«Я хорошо себя чувствую. <…> Со мной все в порядке, все хорошо», — рассказал хоккеист.

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Он также опроверг информацию о том, что получил травмы спины и головы при падении. Спортсмен ответил и на вопрос о том, действительно ли он упал в Химках.

«Да нет, нет, не в Химках», — подчеркнул Чумаченко.

По данным Telegram-канала Shot, экс-хоккеист «Динамо» и «Спартака» разбил лицо и порезал поясницу после того, как упал на бутылочные осколки прямо возле своего дома. Врачи зафиксировали у мужчины ушиб мягких тканей лица и колото-резаную рану поясницы.

В ноябре 2023 года стало известно, что форвард «Вашингтона» Никлас Бэкстрем на время выбыл из команды из-за травмы. В текущих обстоятельствах это был единственно верный выбор, объяснил хоккеист.