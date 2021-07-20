«Все свелось к патриотизму»: теннисист Джокович объяснил желание выступать на Олимпиаде

Сербский теннисист Новак Джокович будет выступать на Олимпийских играх в Токио. Свое желание соревноваться он объяснил патриотизмом и чувствами к своей стране.

«Все свелось к патриотизму и моим чувствам к Сербии. Я не в восторге от того, что буду играть без болельщиков и в условиях серьезных ограничений. Но нельзя не выступить за свою страну на Олимпиаде», — привело слова спортсмена издание Tennis Head.

Джокович рассказал, что встретил хорватскую прыгунью в высоту Бланку Влашич, которая сказала ему, что люди будут помнить победителей, а не условия проведения Олимпиады или пустые трибуны.

«Ее слова засели у меня в голове, и я рад, что решил участвовать на Олимпиаде. Я уверен, что могу выиграть золотую медаль после тех результатов, которые я показывал в этом сезоне. Олимпиада и US Open — мои главные цели на оставшуюся часть сезона», — отметил теннисист.

Он добавил, что полон уверенности в себе и мотивации для победы. Джокович пообещал как можно лучше выступить за сборную Сербии.

Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа.