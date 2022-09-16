Волейболиста могут лишить золотой медали Сурдлимпийских игр из-за анонимки: подробности | 360°

Эксклюзив 16 сентября 2022, 18:25 Поделиться Telegram

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Viber «Все подтвердилось». Глухой российский спортсмен доказал право на золотую медаль Сурдлимпийских игр Волейболиста Рушана Даянова могут лишить золотой медали Сурдлимпийских игр из-за анонимки Телеканал «360»

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Российских глухих спортсменов могут лишить золотых медалей 17-летней давности из-за анонимной жалобы. Кто-то обвинил их в обмане — якобы один из них, Рушан Даянов, здоров. Врач-сурдолог Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА России Виталий Карпов провел обследование и подтвердил «360» его диагноз.

В 2005 году российская команда по пляжному волейболу среди инвалидов впервые в истории Сурдлимпийских игр заняла первое место. Однако в октябре 2020 года неизвестный пожаловался в Международный комитет спорта глухих (ICSD). Он обвинил двух членов сборной России по пляжному волейболу в мошенничестве.

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По его версии, тренер Станислав Иванов взял в команду профессионального спортсмена Рушана Даянова и благодаря ему одержал победу.

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«[Он] не является глухим. Станислав Иванов умышленно умолчал и скрыл факт, что Рушан Даянов не имеет нарушения слуха 55 децибел», — написал аноним.

Он сравнил участие здорового человека в конкурсе для глухих с применением допинга, потребовал провести независимое расследование, а в случае, если обвинения подтвердятся, — лишить их золотых медалей и запретить выступать на соревнованиях в качестве глухих спортсменов.

Рушан Даянов передал «360» документы об обследованиях за несколько лет. Врачи неоднократно подтверждали его диагноз и инвалидность. Например, в 2022 году спортсмен прошел очередное обследование в Федеральном центре мозга и нейротехнологий ФМБА в Москве. Тональная пороговая аудиометрия и другие тесты показали хроническую двустороннюю нейросенсорную тугоухость третьей степени.

Мужчина согласился обследоваться еще раз на глазах журналистов и доказать, что жалоба в ICSD — провокация. Он прошел через классическую тональную пороговую аудиометрию и акустическую импедансометрию. Если первый метод считают субъективным, то второй — объективным. Часть обследований он прошел в состоянии сна. Его слух оценили методом регистрации коротколатентного слухового вызванного потенциала (КСВП) и объективной компьютерной аудиометрии (ASSR).

Для исключения всех возможных спорных моментов провели все исследования. У пациента 58 и 60 децибел с левой и правой стороны, что соответствует критериям допуска к соревнованиям. Все подтвердилось, два метода совпали Виталий Карпов врач-сурдолог.

Доктор заполнил международный бланк, который позволит пациенту участвовать в международных соревнованиях.

Однако Рушан Даянов не выступает уже около пяти лет. Он сильно удивился, когда узнал о доносе.

«Я был удивлен и поражен, когда мне дали почитать. Какие-то некомпетентные люди где-то что-то слышали о том, что якобы если я не говорю в совершенстве на жестовом языке, то, значит, являюсь слышащим человеком. <…> Я 15—20 лет тренировался, готовился, выступал, и вдруг ни с того, ни с сего у меня все это отнимут. Такого просто не представляю», — сказал он.

Проблемы со слухом у него проявились в 10 лет. До этого будущий чемпион переболел многими простудными заболеваниями, в том числе воспалением легких и ангиной. Это дало осложнения на уши.

Со школы Рушан Даянов перепробовал много видов спорта. Волейболом занялся в 17 лет, попал в команду мастеров по классическому волейболу, а потом переквалифицировался на пляжный. Выступал в команде слышащих и однажды познакомился с будущим партнером по игре. Перед выступлениями спортсмен прошел обследование, которое подтвердило, что он может участвовать в соревнованиях ICSD.

Большую часть жизни жестовый язык был ему ни к чему, потому что он жил «полуглухим». Только занявшись спортом, выучил специальную терминологию.

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