Наставник столичных спартаковцев Руй Витория признался «Чемпионату», что доволен всеми футболистами клуба.

«Не знаю, какой будет стартовый состав в следующие выходные, поскольку все отлично себя проявляют на тренировках, доказывают в играх, стараются выполнить по максимуму наши установки. Я очень этим доволен, горжусь ребятами», — цитирует тренера RT.

По его словам, все прекрасно понимают, что спартаковцам будет непросто в следующих играх, которых будет очень много. Тренер подчеркнул, что без определенных страданий и боли в этой жизни ничего добиться нельзя.