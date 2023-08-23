Спорт 23 августа 2023, 17:18 «Все юридически правильно». Хоккеист Федотов будет играть за ЦСКА с 1 сентября Президент ЦСКА Есмантович: вратарь Федотов будет играть в клубе с 1 сентября Maksim Konstantinov/GlobalLookPress

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Хоккейный ЦСКА юридически правильно поступил в ситуации с контрактом вратаря Ивана Федотова. Об этом заявил президент клуба Игорь Есмантович, сообщил ТАСС.

Контракт Федотова с командой прошел заявку в Федерации хоккея России, документ одобрили в КХЛ. Вратарь начнет играть за ЦСКА с 1 сентября. Говорить о каких-то нюансах неэтично и некорректно, добавил Есмантович.

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«Мне не хотелось бы интерпретировать нюансы, мы сделали все юридически правильно», — подчеркнул он.

Главный тренер московского ЦСКА Сергей Федоров заявил, что будет использовать голкипера Федотова с самого начала сезона в КХЛ, сообщал сайт kp.ru.

Глава Международной федерации хоккея Люк Тардиф заявил, что организация применит к ЦСКА дисциплинарные санкции, если Федотов 1 сентября примет участие в стартовом матче чемпионата КХЛ против казанского «Ак Барса».