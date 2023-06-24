24 июня 2023, 18:45
Все футбольные матчи отменили в Москве в связи с введением режима КТО
Московская федерация футбола: в столице отменили матчи в связи с введением режима КТО
В Москве отменили все футбольные матчи из-за введения режима контртеррористической операции. Об этом сообщили на сайте Московской федерации футбола.
«Все соревнования под эгидой Московской федерации футбола отменены до особого распоряжения», — отметили в организации.
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Одновременно перенесли и игры чемпионата и первенства Воронежской области до особого распоряжения, написали на сайте в Воронежской областной федерации футбола.
«Игры чемпионата и первенства Воронежской области переносятся до особого распоряжения», — уточнили в пресс-службе.
В Российской премьер-лиге обратили внимание, что находятся в контакте со всеми клубами, главами регионов и представителями органов федеральной власти. В Telegram-канале РПЛ подчеркнули, что следят за развитием ситуации в стране и продолжает работу по подготовке к сезону 2023–2024 годов.
Режим контртеррористической операции действует в Москве, Московской и Воронежской областях.
Футбол
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