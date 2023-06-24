Спорт 24 июня 2023, 18:45 Все футбольные матчи отменили в Москве в связи с введением режима КТО Московская федерация футбола: в столице отменили матчи в связи с введением режима КТО РИА «Новости»

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В Москве отменили все футбольные матчи из-за введения режима контртеррористической операции. Об этом сообщили на сайте Московской федерации футбола.

«Все соревнования под эгидой Московской федерации футбола отменены до особого распоряжения», — отметили в организации.

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Одновременно перенесли и игры чемпионата и первенства Воронежской области до особого распоряжения, написали на сайте в Воронежской областной федерации футбола.

«Игры чемпионата и первенства Воронежской области переносятся до особого распоряжения», — уточнили в пресс-службе.

В Российской премьер-лиге обратили внимание, что находятся в контакте со всеми клубами, главами регионов и представителями органов федеральной власти. В Telegram-канале РПЛ подчеркнули, что следят за развитием ситуации в стране и продолжает работу по подготовке к сезону 2023–2024 годов.

Режим контртеррористической операции действует в Москве, Московской и Воронежской областях.