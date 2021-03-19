«Все эту проблему знают»: боец ММА раскрыл трудности, которые ждут спортсменов после окончания карьеры

Спортсмен должен еще на пике карьеры позаботиться о своем будущем, чтобы не сломаться после ее завершения. Причем перспективы не ограничиваются тренерской работой. Об этом «360» сказал боец смешанных единоборств Михаил Заяц, комментируя новость об окончательном завершении карьеры Хабиба Нурмагомедова.

«Все эту проблему знают, но стараются о ней по минимуму говорить и избегать ее. Человек занимается спортом полноценно, после карьеры он ничего, кроме как тренироваться, больше не умеет. И это будут проблемы серьезные. Люди были узнаваемые, популярные, а потом бац, карьера закончилась и все. Многие люди ломаются. Кто-то спивается, кто-то потихонечку умирает, можно сказать так. А кто-то может перестроиться», — отметил Заяц.

Он рассказал, что спортсменам о необходимости готовиться к завершению карьеры говорят еще в институтах физкультуры. Тем не менее не каждому удается перестроиться.

Конечно, когда ты на пике, у тебя есть популярность, есть деньги, ты должен не забывать, что это закончится. Надо сделать подушку безопасности, чтобы жить. Об этом мало кто думает Михаил Заяц.

По словам бойца, у спортсменов есть вариант уйти в тренеры. Но, во-первых, далеко не каждый успешный боец может стать хорошим тренером. Во-вторых, не все этого хотят. Кроме педагогической работы, заметил Заяц, спортсмены часто выбирают бизнес или политику.

«Не стоит бояться работы. Надо рисковать отчасти», — заключил Заяц.

Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после поединка с Джастином Гейджи в октябре 2020 года. В течение полугода постоянно ходили слухи о возращении бойца к соревнованиям, но теперь глава UFC Дэйна Уайт сказал, что решение Нурмагомедова окончательное.