«Все это пока слова». Проведение турниров Bellator в России вызвало сомнения
«Они (Веllаtоr — прим.ред.) говорят уже года два, что они сюда придут. Вот когда они объявят, что они сюда пришли и какого числа, тогда можно будет об этом говорить. А сейчас это все на уровне слухов. Кто-то что-то сказал. Он (Скотт Кокер — прим.ред.) уже пять раз это говорил, он любит поболтать. Все это пока слова», — сказал Финкельштейн, но добавил, что «чем больше таких мероприятий, тем лучше».
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Он положительно оценил перспективы Федора Емельяненко в Bellator, несмотря на его возраст. Российскому спортсмену 28 сентября исполнится 43 года. По словам Финкельштейна, в Bellator все выступают примерно в таком возрасте.
Президент Bellator Скотт Кокер в Twitter анонсировал проведение турниров организации в России. По его словам, Федор Емельяненко мог бы провести бой в рамках такого турнира.