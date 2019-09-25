«Все это пока слова». Проведение турниров Bellator в России вызвало сомнения

Появление Bellator в России положительно скажется на развитии боев смешанного стиля. Вот только конкретных дат в этой организации не могут назвать уже несколько лет. Такое мнение «360» высказал глава промоутерской компании M-1 Global Вадим Финкельштейн.

«Они (Веllаtоr — прим.ред.) говорят уже года два, что они сюда придут. Вот когда они объявят, что они сюда пришли и какого числа, тогда можно будет об этом говорить. А сейчас это все на уровне слухов. Кто-то что-то сказал. Он (Скотт Кокер — прим.ред.) уже пять раз это говорил, он любит поболтать. Все это пока слова», — сказал Финкельштейн, но добавил, что «чем больше таких мероприятий, тем лучше».

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Он положительно оценил перспективы Федора Емельяненко в Bellator, несмотря на его возраст. Российскому спортсмену 28 сентября исполнится 43 года. По словам Финкельштейна, в Bellator все выступают примерно в таком возрасте.

Президент Bellator Скотт Кокер в Twitter анонсировал проведение турниров организации в России. По его словам, Федор Емельяненко мог бы провести бой в рамках такого турнира.