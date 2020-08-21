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    21 августа 2020, 17:26

    Все домашние матчи Лиги наций сборной России пройдут в Москве

    Анатолий Минкин

    Сборная России проведет все домашние матчи группового этапа Лиги наций на московском стадионе «ВТБ-Арена». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой пресс-службу УЕФА.
    Все домашние матчи Лиги наций сборной России пройдут в Москве

    Первый матч пройдет 3 сентября. Российская сборная встретится на поле с командой Сербии. Матч с футболистами из Турции пройдет 11 октября, а 14 октября российская сборная сыграет против Венгрии.

    В последний раз игроки сборной России выходили на поле стадиона в Петровском парке в октябре 2006 года в рамках отборочного турнира чемпионата Европы — 2008. Против них играла команда Израиля. Встреча закончилась вничью со счетом 1:1.

    Гостевые матчи российской сборной пройдут 6 сентября против команды Венгрии, 15 ноября против турецкой сборной и 18 ноября встреча с сербами.

    Два победителя групп Лиги наций по итогам рейтинга турнира разыграют право за выход на чемпионат мира, который пройдет в Катаре в ноябре–декабре 2022 года.

    Новый состав сборной России огласят 25 августа. Ранее глава Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что все матчи Лиги наций пройдут без зрителей.

    Новости SMI.FM