Все домашние матчи Лиги наций сборной России пройдут в Москве

Первый матч пройдет 3 сентября. Российская сборная встретится на поле с командой Сербии. Матч с футболистами из Турции пройдет 11 октября, а 14 октября российская сборная сыграет против Венгрии.

В последний раз игроки сборной России выходили на поле стадиона в Петровском парке в октябре 2006 года в рамках отборочного турнира чемпионата Европы — 2008. Против них играла команда Израиля. Встреча закончилась вничью со счетом 1:1.

Гостевые матчи российской сборной пройдут 6 сентября против команды Венгрии, 15 ноября против турецкой сборной и 18 ноября встреча с сербами.

Два победителя групп Лиги наций по итогам рейтинга турнира разыграют право за выход на чемпионат мира, который пройдет в Катаре в ноябре–декабре 2022 года.

Новый состав сборной России огласят 25 августа. Ранее глава Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что все матчи Лиги наций пройдут без зрителей.