Состав сборной России по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине очень сильный, и она должна показать хороший результат. Об этом «360» заявила керлингистка Анна Сидорова.

Спортсменка призналась, что для себя выделяет фигурное катание, так как знает, что такое Олимпийские игры. Она сказала, что не хочет кому-то желать больше победы, чем остальным из россиян, хотя есть спортсмены, которые ей ближе остальных.

«У нас сильный состав, и все должны показать свои лучшие прокаты. У некоторых это уже получилось, надеюсь, дальше будет еще лучше», — заявила керлингистка.

Сидорова рассказала, что будет следить пристально за всем, что происходит в керлинге, так как она комментирует соревнования.

«Буду делать это весь турнир — как в классике, так и в дабл-миксте», — рассказала Сидорова.

Сидорова не считает Игры особенными из-за коронавирусных ограничений, так как для многих спортсменов не являются сюрпризом жесткие условия проведения соревнований.

«Если бы только впервые надевали маски или сдавали ПЦР-тесты, то пришлось бы переживать. А так несколько турниров уже провели с учетом этих условий, в целом ничего нового не будет», — сказала она.

В то же время Сидорова признала, что среди спортсменов есть напряжение. Ей странно слышать пожелания от болельщиков для атлетов сдать отрицательный тест на коронавирус, а потом уже победить. Это накладывает отпечаток, так как жесткий надзор за здоровьем для спортсменов не является новостью.

Ранее в короткой программе командного турнира российский фигурист Марк Кондратюк показал третий результат, а пара Виктории Синициной и Никиты Кацалапова заняла второе место в ритм-танце.