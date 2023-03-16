Спорт 16 марта 2023, 11:34 Все чаще кричит на жену. С Костомаровым начал работать психолог Prozvezd.info: Костомаров начал чаще срываться на жену, его беспокоят пролежни РИА «Новости»

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Психологическое состояние фигуриста Романа Костомарова сильно изменилось и вызывает опасения у медиков, сообщил источник портала Prozvezd.info. По его данным, спортсмена беспокоят боли из-за пролежней и он часто срывается на супругу.

Источник портала отметил, что сейчас врачи наблюдают ряд положительных тенденций. В частности, у фигуриста практически миновал сепсис. Он получает очень хорошее лечение. Можно говорить, что уже идет на поправку, добавил собеседник издания.

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«Не исключаю, что его не будут переводить после реанимации в общую палату, а сразу же отправят в реабилитационный центр», — добавил он.

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Но вместе с тем в психологическом плане состояние фигуриста не слишком стабильно. По словам источника, Костомаров очень эмоционально реагирует на происходящее и часто срывается на жену, кричит, что она его не понимает и не слышит.

Источник отметил, что такая ситуация не редкость: такие случаи часто происходят в реанимации, тем более если учесть, сколько операций перенес фигурист.

По данным издания, спортсмена также сильно беспокоят боли из-за пролежней. Его переворачивают, но от такого длительного периода лежания возникшая проблема также закономерна, добавил собеседник портала.

«Роман жалуется на боли в области ягодиц, это место наиболее плотного контакта тела с поверхностью кровати», — пояснил он.

По его словам, родные очень стараются порадовать фигуриста, хотя бы разнообразить его рацион.