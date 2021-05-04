«Все были очень добры». Тамара Тансыккужина рассказала, как ее принимали в Польше

Россиянка Тамара Тансыккужина, подтвердившая в Варшаве свой титул чемпионки мира по шашкам, рассказала, что не заметила негативного к себе отношения в Польше. По ее словам, все относились к ней очень доброжелательно.

«Люди хорошо относятся, отзывчивые. Был дружественный настрой. Варшавская земля оказалась для меня счастливой», — рассказала она ТАСС. Ранее сообщалось, что в финальном матче она обыграла польку Наталью Садовскую и вновь стала чемпионкой мира по шашкам. Во время соревнований с ее стола был удален российский флаг и табличка с именем спортсменки. Организаторы турнира объяснили свои действия тем, что этого потребовала Всемирная федерация шашек из Всемирного антидопингового агентства (WADA). Тансыккужина после этого ошиблась и проиграла.