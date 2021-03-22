«Все будет зависеть от судейства»: Сотникова оценила шансы российских фигуристов на ЧМ

Чемпионат мира среди фигуристов пройдет с 22 по 28 марта. Как считает олимпийская чемпионка в одиночном катании Аделина Сотникова, у российских фигуристок есть все шансы на победу, сообщил канал «Звезда».

Спортсменка напомнила, что минувший год был непростым. Наши фигуристы готовились, однако не знали наверняка, состоится ли первенство. Как считает Сотникова, многое зависит от спортсмена. Необходимо чисто откатать программу и выполнить все задуманные элементы.

«Если другие справятся с психологией и выполнят все элементы, то все будет зависеть от судейства. Главное — справиться со своим психологическим состоянием и настроиться на идеальный прокат», — подчеркнула чемпионка.

Официальные тренировки запланированы на 22 и 23 марта, а 28 марта пройдут показательные выступления. У сборной России будет практически максимальное представительство. Свои выступления готовят три одиночницы, по три танцевальных пары и дуэта, а также два одиночника.