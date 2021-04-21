Все английские клубы объявили о выходе из Суперлиги

Все английские футбольные клубы, входившие в Суперлигу, официально объявили о выходе из проекта. Это произошло на фоне негативной реакции болельщиков и футбольных функционеров.

Суперлига задумывалась как новый чемпионат топовых европейских команд. На выходных о ее создании объявили 12 клубов из Англии, Италии и Испании. Позднее к лиге должны были присоединиться еще три команды.

От Англии Суперлигу представляли «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Тоттенхэм».

«Ливерпуль» прекратил «участие в планах по созданию европейской Суперлиги» и поблагодарил тех, кто критиковал лигу, «за их ценный вклад».

В «Арсенале» заявили, что совершили ошибку, войдя в Суперлигу и попросили у болельщиков прощения.

В «Челси» посчитали, что дальнейшее участие в лиге повредит интересам клуба, его болельщиков и футбольному сообществу в целом.

В заявлении «Манчестер Юнайтед» сказано, что клуб прислушался «к реакции болельщиков, британского правительства и других заинтересованных сторон».

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что его правительство «не будет стоять в стороне, пока горстка владельцев создает турнир по принципу „только для своих“».

Резко раскритиковали проект и руководители FIFA и UEFA, пригрозив участникам Суперлиги отлучением от национальных чемпионатов, чемпионатов Европы и мира.

Пока в составе Суперлиги остаются итальянские команды «Милан», «Интер» и «Ювентус», а также испанские «Атлетико Мадрид», «Реал Мадрид» и «Барселона».