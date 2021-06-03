Врио главы Северной Осетии рассказал о надеждах на ФК «Алания»

Врио главы республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло на Петербургском экономическом форуме поговорил с корреспондентом «Политики сегодня» о перспективах футбола в республике.

Футбольный клуб «Алания» занял четвертое место в Первенстве футбольной национальной лиги, однако Меняйло похвалил футболистов и выразил надежду на то, что в следующем году они достигнут больших успехов.

«То, что футбольный клуб сделал скачок и хороший, — это да. Я всем ребятам, когда с ними встречался, сказал спасибо. И настроил на то, чтоб в следующем году выйти в высшую лигу без стыковых матчей», — сказал Меняйло.

Кроме того, Меняйло рассказал, что реконструкция республиканского стадиона «Спартак» идет в штатном режиме и в следующем году стадион введут в эксплуатацию.