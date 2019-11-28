Временные замены могут появиться на Евро-2020

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) предложил разрешить командам временно заменять игроков, если у тех есть подозрение на сотрясение мозга. Если инициативу поддержат, то новым правилось смогут воспользоваться на Евро-2020.

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Как пишет Sky Sport, в IFAB пояснили, что предложение о временной замене поможет позаботиться о состоянии здоровья спортсменов. Кроме того, команды смогут избежать выхода на поле в неполном составе и не играть в меньшинстве.

По словам источника агентства, вопрос о новом правиле будет обсуждаться 3 декабря во время ежегодной бизнес-встречи IFAB. Затем инициативу могут вынести на голосование международного совета, которое состоится 29 февраля в Белфасте.

Если нововведение поддержат, то заменять футболистов будет можно с 1 июня 2020 года. Сейчас предложение IFAB одобрили в Международной федерации ассоциации профессиональных футболистов (FIFPro). Кроме того, к введению подобных мер призывал UEFA в октябре 2019 года.