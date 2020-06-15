Онлайн-тренировки, появившиеся во время пандемии коронавируса, вряд ли останутся в жизни спортсменов, считает Рахлин. Они могут прижиться лишь в фитнесе и массовой физкультуре занятия с инструктором, там, где дисциплина менее важна.

По его словам, тренер в спорте — это еще и воспитатель. Поэтому необходимо заниматься не только на результат, но и развивать личность спортсмена, а для этого нужен личный контакт.

Рахлин считает, что строгое соблюдение мер безопасности может повлиять и на уменьшение числа занимающихся спортом. Он также подчеркнул, что пандемия коронавируса может принести и положительные плоды.

«Надеюсь, что пандемия коронавируса поможет нам пересмотреть вопрос, связанный с большим количеством иностранных тренеров и спортсменов в российских командах. Вреда от них больше, чем пользы: в развитии отечественного спорта они не участвуют, а только зарабатывают деньги в нашей стране», — заявил тренер.

Решение проблем следует искать на своей стороне, а не обращаться к иностранным специалистам, полагает специалист.

«Если человек искренне хочет развивать российский спорт, то почему бы ему не предоставить такую возможность? Но должности уровня тренеров национальных команд должны занимать исключительно российские специалисты — граждане страны. Потому что Родина может быть только одна», — сказал Рахлин.