Спорт 28 мая 2023, 15:58 Вратаря «Пари Сен-Жермен» госпитализировали после падения с лошади Relevo: вратарь «Пари Сен-Жермен» Рико попал в больницу после падения с лошади Википедия

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Поездка верхом в испанской провинции Севилья закончилась для вратаря «Пари Сен-Жермен» Серхио Рико госпитализацией. Лошадь, на которой он ехал в сторону деревни Уэльва, столкнулась со своей напарницей и сбросила седока. Об этом сообщило издание Relevo.

Реанимационная бригада забрала Рико на вертолете. Врачи диагностировали у спортсмена травму головы и остановку дыхания, после чего приняли решение об интубировании спортсмена.

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В данный момент голкипер находится в больнице Вирхен-дель-Росио, где врачи проводят дополнительный сбор анамнеза. Состояние пациента они оценили как тяжелое.

В испанскую провинцию Серхио Рико прилетел в минувшую субботу, 27 мая, — тренер «Пари Сен-Жермен» отправил футболистов на выходные после ничьей в матче со «Страсбургом» и завоевания очередного чемпионского титула Франции.