Юрист Чичеров пояснил, как конфликт с болбоем скажется на жизни вратаря Лантратова

Вратар «Химок» Илья Лантратов вступил в конфликт с болбоем в ходе выездного матча его команды против «СКА-Хабаровска». Спортивный юрист Илья Чичеров рассказал, как эта ситуация может отразиться на его карьере. Об этом сообщила «Газета.Ru».

Футболист разозлился из-за того, что болбой долго не подавал ему мяч. По этой причине он перебрался через щит, обматерил, а после толкнул молодого человека. Юрист отметил, что за агрессивное поведение спортсмена могут удалить с поля на четыре грядущих матча. Кроме того, он рискует заработать денежный штраф размером до 50 тысяч рублей.