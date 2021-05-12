Болельщики «Локомотива» закидали бутылками вратаря «Крыльев Советов»

Фанаты «Локомотива» забросали бутылками вратаря самарских «Крыльев Советов» Ивана Ломаева. Недовольство из-за забитого гола болельщики стали выражать в первом тайме финала Кубка России.

Пластиковые бутылки полетели в штрафную зону самарской команды после гола Владислава Сарвели. Футболист «Крыльев Советов» забил мяч на 22-й минуте встречи. Успокаивать фанатов пришлось вратарю «Локомотива» Маринато Гилерме. Спортсмен прибежал к чужой штрафной и попросил людей на трибунах не бросать бутылки.

В финальном матче Кубка России «Локомотив» играет против футболистов «Крыльев Советов». В эти минуты встреча проходит на стадионе «Нижний Новгород». К перерыву счет игры был 1:1.

Красно-зеленые начали играть в Кубке России со стадии плей-офф. В 1/8 финала команде удалось обыграть «Тамбов» со счетом 3:0. В четвертьфинале «Локомотив» обошел «Сочи» (3:1), а в полуфинале — ЦСКА (3:0). Игрокам «Крыльев Советов» удалось сначала разгромить «Иртыш» (5:0), а на групповом этапе победить ставропольское «Динамо» (4:1) и «Ротор» (3:0). В плей-офф футболисты обошли «Химки» (4:0), московское «Динамо» (2:0) и «Ахмат» (0:0, 4:1 пенальти).