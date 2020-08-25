Вратаря «Баварии» признали игроком недели в Лиге чемпионов
Игроком недели в Лиге чемпионов признали голкипера мюнхенской «Баварии» Мануэля Нойера. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на пресс-службу УЕФА.
Уточняется, что во время матча против «Пари Сен-Жермен» вратарь не пропустил ни одного мяча и помог свой команде победить с минимальным разрывом.
По данным издания, в результате голосования футболист обошел защитника ПСЖ Маркиньоса, а также своих одноклубников Кингсли Комана и Тиаго Алькантару.