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    25 августа 2020, 19:32

    Вратаря «Баварии» признали игроком недели в Лиге чемпионов

    Артур Блянихов

    Игроком недели в Лиге чемпионов признали голкипера мюнхенской «Баварии» Мануэля Нойера. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

    Уточняется, что во время матча против «Пари Сен-Жермен» вратарь не пропустил ни одного мяча и помог свой команде победить с минимальным разрывом.

    По данным издания, в результате голосования футболист обошел защитника ПСЖ Маркиньоса, а также своих одноклубников Кингсли Комана и Тиаго Алькантару.

    Новости SMI.FM