Вратаря «Баварии» признали игроком недели в Лиге чемпионов

Уточняется, что во время матча против «Пари Сен-Жермен» вратарь не пропустил ни одного мяча и помог свой команде победить с минимальным разрывом.

По данным издания, в результате голосования футболист обошел защитника ПСЖ Маркиньоса, а также своих одноклубников Кингсли Комана и Тиаго Алькантару.