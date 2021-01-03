Вратари выбрали лучшего голкипера в истории футбола

На втором месте советский футболист, чемпион Европы 1960 года Лев Яшин.

Всего издание опросило 18 вратарей, представляющих 18 стран мира. Среди опрошенных были бывший голкипер петербургского «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев, капитан мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер, обладатель Кубка Америки 2004 года в составе сборной Бразилии Жулио Сезар и датчанин Петер Шмейхель.

За Буффона проголосовали семь человек, за Яшина — пятеро. Третье место среди лучших голкиперов занял бывший вратарь итальянской сборной Дино Дзофф — у него два голоса. Малафеев, как сообщила газета, голосовал за Буффона.

Буффон — чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. Тогда FIFА признала его лучшим голкипером чемпионата. Долгое время был самым дорогим вратарем мира — «Ювентус» заплатил за его переход из «Пармы» 32 миллионов фунтов стерлингов.