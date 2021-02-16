Голкипера «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона назвали лучшим вратарем XXI века

Международная федерация футбольной истории и статики IFFHS подвела предварительные итоги первых 20 лет наступившего века и определила лучшего вратаря. Им стал голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Буффон становился лучшим вратарем в период с 2001 по 2010 годы и занимал второе место в рейтинге с 2011 по 2020 год. Именно поэтому он получил звание «Лучшего голкипера XXI века».

Второе место досталось бывшему капитану сборной Испании Икеру Касильясу, который пять раз становился входил в ежегодный рейтинг IFFHS.

На третьем месте расположился Петр Чех. Рекордсмен чешской сборной по количеству сыгранных матчей. В новом сезоне Английской премьер-лиги он станет защищать ворота «Челси».

Вратарь и капитан мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер расположился на четвертом месте. Он стал лучшим голкипером второго десятилетия наступившего века. Замкнул пятерку вратарь испанского клуба «Реал Мадрид» и сборной Бельгии Тибо Куртуа.

Джанлуиджи Буффон получил признание не только спортивного сообщества, но и своих коллег по футбольному цеху. Итальянская Gazzetta dello Sport опросила вратарей сборных 18 стран мира, чтобы они назвали лучшего голкипера в истории. Семь человек назвали Буффона, пятеро — вратаря сборной СССР Льва Яшина. Третье место досталось итальянцу Дино Дзоффу.