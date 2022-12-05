Спорт 05 декабря 2022, 22:14 Вратарь Зоммер оставит «Боруссию»

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Руководство менхенгладбахской «Боруссии» планирует в январе 2023 года расстаться с голкипером Янном Зоммером. Об этом сообщило РИА ФАН.

«Боруссия» хочет продать вратаря «Манчестеру Юнайтед». «Красные дьяволы» рассматривают Зоммера в качестве замены Давиду Де Хеа. Его договор с английским клубом рассчитан до лета 2023 года.

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Уточняется, что Зоммер играет за «Боруссию» с 2014 года. Он провел в составе команды 272 матча и пропустил 373 гола.

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