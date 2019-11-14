Вратарь «Зенита» заинтересовал «Урал»
Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» хочет арендовать голкипера питерского «Зенита» Александра Васютина, сообщили «Невские новости».
Итальянские футбольные клубы решили бороться за МиранчукаПодробнее
По информации издания, тренерский штаб уральского клуба принял решение арендовать 24-летнего вратаря Александра Васютина. Сообщается, что в настоящее время у футболиста нет постоянной игровой практики. Руководство понимает ситуацию молодого спортсмена, но планирует оставить Васютина на вторую часть сезона. Об окончательном решении станет известно в конце первой части сезона.
Ранее итальянские ФК «Милан» и «Наполи» из Серии А решили бороться за российского полузащитника Алексея Миранчука. Он в свою очередь развеял слухи о возможном переходе в питерский «Зенит».