Вратарь «Зенита» заинтересовал «Урал»

Итальянские футбольные клубы решили бороться за Миранчука Подробнее

По информации издания, тренерский штаб уральского клуба принял решение арендовать 24-летнего вратаря Александра Васютина. Сообщается, что в настоящее время у футболиста нет постоянной игровой практики. Руководство понимает ситуацию молодого спортсмена, но планирует оставить Васютина на вторую часть сезона. Об окончательном решении станет известно в конце первой части сезона.

Ранее итальянские ФК «Милан» и «Наполи» из Серии А решили бороться за российского полузащитника Алексея Миранчука. Он в свою очередь развеял слухи о возможном переходе в питерский «Зенит».