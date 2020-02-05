Вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Самсонов получил травму из-за броска Овечкина

В Twitter журналиста Тома Гуллитти появилась информация о травме российского спортсмена на тренировке.

Бросок нападающего Александра Овечкина по воротам закончился неудачно: шайба попала вратарю в шлем. Самсонова отвезли в больницу для обследования.

Капитан клуба объяснил произошедшее несчастным случаем.

Тренерский штаб «Вашингтона» сообщил, что в следующем матче регулярного чемпионата будет играть Брэйден Холтби.

Напомним, в текущем сезоне Илья Самсонов принял участие в 21 игре. Вместе с командой он одержал 16 побед, пропуская за матч в среднем по 2,21 шайбы.